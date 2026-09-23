Ordu’nun ulaşım altyapısında stratejik yatırım Çevre Yolu 2. Etabı Başladı

Orduluların yıllardır başlamasını beklediği Ordu Çevre Yolu 2. Etabının bir an önce başlaması amacıyla Ordu Büyükşehir Belediyesi Dr. Mehmet Hilmi Güler girişimlerde bulundu. Başkan Güler’in gerek firma yetkilileri gerekse Ulaştırma Bakanı Abdulkadir Uraloğlu ile görüşme trafiği gerçekleştirmesinin ardından şantiyesi kurulan şirket tüm saha çalışmalarına yeniden hızlı bir şekilde çalışmaya başladı.

ÇALIŞMALAR HIZLI BAŞLADI

Nurol, Özka, YDA Ve Yüksel Ortaklığıyla İnşaatı gerçekleştirilen çalışmada tünel, viyadük, toprak işleri, sanat yapıları ve kavşaklarda çalışmalar hızlı bir şekilde yürütülüyor. Ordu Çevre Yolu’nun ikinci etabında toplam uzunluğu 3200 metre tünel bulunuyor. Güzergahta ayrıca 1800 metrelik Melet viyadüğü yer alıyor. Toplam 10.5 km’den oluşan 2. Etabın 20 ayda tamamlanması hedefleniyor. Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, “Bu önemli yatırımın yeniden hız kazanmasına verdikleri destek dolayısıyla Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanımız Abdulkadir Uraloğlu’na şehrim ve hemşehrilerim adına şükranlarımı sunuyorum” dedi. Başkan Güler, “Karadeniz’in zorlu coğrafyasında inşa edilen ve toplam 21,4 kilometre uzunluğa sahip Ordu Çevre Yolu’nun ikinci etabı, tamamlandığında ilimizin ulaşım altyapısına önemli katkılar sağlayacak. Toplam 10,5 kilometre uzunluğundaki ikinci etapta 3 bin 200 metre tünel ve 1.800 metrelik Melet Viyadüğü bulunuyor. Projenin planlanan takvim doğrultusunda tamamlanması hedefleniyor. Bu süreçte Ordu Büyükşehir Belediyesi olarak üzerimize düşen her türlü desteği vermeye devam ediyor, güzergâh üzerindeki Ordu Şehir Hastanesi bağlantı kavşaklarının yapımını da sürdürüyoruz. Çevre Yolu’nun ikinci etabının tamamlanmasıyla birlikte bugün 40-45 dakika süren şehir içi ulaşım yaklaşık 10 dakikaya inecek, şehir içi trafik önemli ölçüde rahatlayacak ve hemşehrilerimiz daha güvenli, daha hızlı ve daha konforlu bir ulaşım imkânına kavuşacak. Ordu’muz için takip etmeye, girişimde bulunmaya ve sonuç almaya devam ediyoruz” açıklamasında bulundu.

17 Katlı Binalar Yıkıldı Kumsal Vatandaşa Açıldı

Ordu’nun Altınordu ilçesi Kirazlimanı Mahallesi’nde kumsal üzerine inşa edilen 17’şer katlı, 280 daireli 3 blok, mahkeme kararıyla yıkıldı.

Yıkımın ardından ortaya çıkan kumsal, Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler’in “Sahiller halkındır” ilkesi doğrultusunda düzenlenerek vatandaşların kullanımına açıldı. Her gün denize giren vatandaşlarla dolan alan, mahalleye yeni bir cazibe kazandırdı. Mahalle sakinleri, Çamlı Köşk ve Kirazlimanı seyir terasının da bölgeye değer kattığını belirterek Başkan Güler’e teşekkür etti. Vatandaşlar, “Gökdelenler olsaydı burada rahatça denize giremeyecek, denizi balkonlarımızdan seyretmekle yetinecektik. Yıkılması çok iyi oldu. Çocuklar ve bizler için çok güzel bir alan ortaya çıktı. Başkanımız Hilmi Güler’e teşekkür ediyoruz” dedi.

Şehir Hastanesi’nde Sona Doğru

Ordu’nun sağlık alanındaki en büyük yatırımlarından biri olan Ordu Şehir Hastanesi’nde çalışmalarda sona yaklaşıldı. Hastanenin ulaşım ve çevre düzenlemelerini yürüten Ordu Büyükşehir Belediyesi, otopark kapasitesini de artırıyor. Hastane alanında incelemelerde bulunarak çalışmaları yakından takip eden Başkan Güler, ekiplerin mesai gözetmeksizin çalışmalarını sürdürdüğünü belirterek, “Yakında açılması planlanan hastanemizde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Şehrimizde büyük bir heyecan var. 40 iş makinesi ile mesai gözetmeksizin ekiplerimiz çalışıyor” dedi.

Otopark Kapasitesi 4 Bine Çıkarılıyor

Hastaneye ulaşım kapsamında acil yollar, duraklar ve otopark çalışmalarının sürdüğünü belirten Güler, yaklaşık 2 bin araçlık olarak planlanan otopark kapasitesinin 4 bine çıkarılacağını söyledi. Güler, “Şehir Hastanesi oluşuyor, biz de Büyükşehir Belediyesi olarak acil yolları, durakları, otoparkları ele aldık. 2 bin araçlık otopark inşamız devam ediyor. Ama aldığımız kararla bunu 4 bine çıkarıyoruz. Sağlık Bakanlığımız, Ulaştırma Bakanlığımız ve Büyükşehir Belediyemiz ile var gücümüzle çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu vesileyle Sayın Cumhurbaşkanımıza ve bakanlarımıza ayrıca teşekkür ediyoruz” diye konuştu.