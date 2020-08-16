Ordumuzun gücüne güç katacak: Görüşmeler başladı

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) ihtiyaçlarının yerli ve milli imkanlarla karşılanması amacıyla Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) öncülüğünde yeni bir adım daha atıldı.

25 mm kara topu geliştirilmesi için Türk savunma sanayiinin önde gelen iki firması, TUSAŞ ve SARSILMAZ ortaklığa gitmiş ve TR Mekatronik Sistemler firmasını kurmuşlardı. SSB söz konusu projede yeni bir safhaya geçildiğini duyurdu. Bu kapsamda SSB ile TR Mekatronik Sistemler firması arasında sözleşme müzakereleri başladı.

Savunma Sanayii Başkanlığı’nın (SSB) Twitter hesabından konuya dair yapılan açıklamada, "25 mm Kara Topu geliştirilmesi için Başkanlığımız ile TUSAŞ-Sarsılmaz ortaklığında kurulan TR Mekatronik Sistemler firması arasında sözleşme müzakerelerine başlandı. Bu Projeyle, 25 mm kara topunun yurt içi imkanlarla geliştirilmesi amaçlanıyor" ifadeleri kullanıldı.

İhraç edilen ürünlerde kullanılacak

Türkiye kara araçları konusunda dünyada büyük bir ihracat başarısı yakaladı. Söz konusu projenin tamamlanması halinde Türkiye bir alanda daha dışa bağımlılıktan kurtulacak. Yerli ve milli imkanlarla geliştirilecek olan "25 mm Kara Topu"nun TSK'nın dünya ülkelerine ihraç ettiği kara araçlarında da kullanılması planlanıyor.