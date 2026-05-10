'Ordumuz, Hizbullah’ın AliExpress’ten satın aldığı İHA’lara çözüm bulamıyor'



İsrail askerleri, Hizbullah’ın “AliExpress’ten alınan” patlayıcı İHA’larına karşı ordunun etkili çözüm üretemediğini itiraf ederek cephede “tamamen savunmasız” kaldıklarını söyledi.

Soykırımcı israil gazetesi Yedioth Ahronoth, bugün yayımladığı haberde Hizbullah’ın fiber optik sistemle çalışan insansız hava araçlarının Güney Lübnan’daki işgal askerleri için oluşturduğu tehdidi yeniden gündeme taşıdı. Dün yalnızca bir olayda, sınırdaki “Şlomi” yerleşiminde patlayıcı yüklü bir İHA’nın infilak etmesi sonucu üç asker yaralandı.

Gazete, taktiksel düzeyde etkili bir çözüm bulunamaması nedeniyle askerlerin kendilerini savunmasız hissettiklerini aktardı. Habere göre askerler, tehdide karşı kullanacakları ekipmanları bile sivil bağışlar ve bireysel girişimlerle temin ediyor.

Gazeteye konuşan ve 91. Tümen’de görev yapan yedek başçavuş “H”, 7 Ekim 2023’ten bu yana Lübnan savaşında altıncı kez görev yaptığını söyledi. “Ocak ayında Suriye’de üç buçuk ay süren görevimizi tamamladık, ardından nisan ayında yeniden Lübnan cephesine çağrıldık” dedi.

“H”, bu kez kendisinin ve diğer askerlerin yeni bir tehdit ile karşı karşıya kaldığını belirterek şunları söyledi:

“Bu konu bizi çok meşgul ediyor. Gün içinde defalarca alarm alıyoruz. Maalesef birkaç günde bir bu alarmlardan biri gerçeğe dönüşüyor çünkü gerçek zamanlı müdahalede başarısız oluyoruz.”

Asker, mevcut durumda tehdide karşı net bir çözüm bulunmadığını itiraf ederek, “Şimdilik yapabildiğimiz tek şey sığınaklara koşup askerlerin vurulmaması için dua etmek” dedi.

“H”, askerlerin şu anda bu tür İHA’lara karşı çözümlerden biri olarak “Smart Shooter” silah sistemini kullandığını anlattı. Hareketli hedeflere kilitlenebilen bu sistemin teorik olarak yardımcı olması gerektiğini ancak israil ordusunun yeterli sayıda bu silaha sahip olmadığını söyledi.

“Birliğimizde şu anda bu silahlardan tek bir tane bile yok” diyen asker, eski tip insansız hava araçlarından farklı olarak yeni nesil İHA’ların neredeyse ne görülebildiğini ne de duyulabildiğini belirtti.

Balıkçı ağıyla korunmaya çalışıyorlar

Bu sırada işgal güçleri korunmak için balıkçı ağları kullanıyor. “H”, bu ağların bağımsız sivil girişimler tarafından temin edildiğini söyledi.

Ağların temel amacının İHA isabet ettiğinde ölümcül etkiyi azaltmak olduğunu ifade eden asker, “Böylece İHA askerlere ulaşırsa ölmek yerine ‘yalnızca’ yaralanıyorlar” dedi.

Başçavuş, ordunun bu ekipmanları sağlamadığını belirterek şöyle konuştu:

“Lojistik sorumluları bizim için para topluyor. Paylaştıkları gönderilerde bağlantılar yayımlıyor ve vatandaşlardan hayat kurtarıcı ekipman satın alabilmemiz için bağış istiyorlar.”

“H”, üç gün önce görev yaptığı birliğin üç savaşçısının patlayıcı yüklü bir İHA nedeniyle yaralandığını da söyledi.

“Sahada olaya büyük cesaretle müdahale edildi ve yaralılar hızla tahliye edildi” diyen asker, Hizbullah’ın savaş doktrininde önce saldırı yapıp ardından kurtarma ekiplerini hedef alan ikinci bir İHA göndermenin bulunduğunu belirtti.

Bunun korkuyu artırdığını ve yaralıları kurtarmaya koşan askerlerin de hedef haline geldiğini ifade eden asker, “Bu doğrudan hayatı tehdit eden bir durum ve biz buna karşı çaresiziz. Açık gökyüzünün altında tamamen savunmasızız” dedi.

Başçavuş ayrıca şu sözlerle şaşkınlığını dile getirdi:

“israil ordusunun atmosfer dışındaki hedefleri önleme kapasitesine ulaşabildiğini ama sonunda AliExpress’ten satın alınan patlayıcı İHA’lara çözüm üretemediğini anlayamıyoruz. Askerler en iyi ihtimalle uzuvlarını kaybediyor, en kötü ihtimalle hayatlarını.”

Asker ayrıca hükümeti de eleştirerek, “Hükümet çözüm üretmek yerine hala askerlikten kaçış meselesiyle uğraşıyor. Biz ise tekrar tekrar cepheye gönderiliyoruz” dedi.

Gazeteye göre kara kuvvetleri komutanı, kara birliklerinin 300 metreye kadar alçaktan uçan tehditlerle mücadele etmesi için özel bir ekip görevlendirdi.

Bu kapsamda saldırı tugayı komutanı Tuğgeneral “A”, alçak irtifa tehditlerine çözüm bulmakla görevlendirildi. Daha önce hava kuvvetlerinde pilot olarak görev yapan generalin, kara kuvvetleri ile hava ve uzay kuvvetleri arasındaki bağlantısı nedeniyle bu göreve seçildiği belirtildi.

Haberde iki tür İHA bulunduğu ifade edildi:

Birinci tür fiber optik bağlantısı olmayan İHA’lar. Bunlara karşı elektronik harp ve sinyal karıştırma yöntemleri uygulanabiliyor.

İkinci tür ise fiber optik sistemle çalışan İHA’lar. Gazete, bunun nispeten yeni bir tehdit olduğunu ve hala yeterli çözüm bulunamadığını yazdı.

Bu tehditle mücadelede en büyük sorunun tespit ve erken uyarı olduğu belirtilirken, ordunun çok katmanlı radar sistemleri, balıkçı ağları, kısa menzilli av tüfekleri, havada infilak eden mühimmatlar ve otomatik silah sistemleri gibi yöntemleri denediği aktarıldı.

Yedioth Ahronoth, Lübnan’a karşı yürütülen savaş sırasında patlayıcı yüklü İHA’lar nedeniyle yüzden fazla askerin yaralandığını, üç kişinin de öldüğünü yazdı. Ölenlerden ikisinin çavuş rütbesinde asker, üçüncüsünün ise Güney Lübnan’daki evleri yıkan bir buldozer operatörü olduğu belirtildi.