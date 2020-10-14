  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi Ordulu çilek üreticisi verimden de fiyattan da memnun
Ekonomi

Ordulu çilek üreticisi verimden de fiyattan da memnun

Yeniakit Publisher
2020-10-14 11:47:30 -
Ordulu çilek üreticisi verimden de fiyattan da memnun

ORDU (AA) - Ordu'da mayıs ayında çilek hasadına başlayan üreticiler, yüksek verim ve fiyat sayesinde emeklerinin karşılığını alıyor.

Ordu'da yaklaşık 500 dönüm alanda yetiştirilen çilek, fındık üreticilerine ek gelir sağlıyor.

Altınordu ilçesi Kayabaşı Mahallesi'nde yaklaşık 65 dönüm alanda üretim yapan Selçuk Şahin, AA muhabirine, mayıs ayında başladıkları çilek hasadının kasım sonuna kadar sürmesini beklediklerini söyledi.

Bu sene hava şartlarının olumlu seyretmesi sayesinde hasadın oldukça verimli geçtiğini dile getiren Şahin, geçen sezona kıyasla hem rekoltenin hem de kazançlarının arttığını ifade etti.

Çileğin Ordu için çok ciddi ekonomik getirisinin olduğunu vurgulayan Şahin, her gün yaklaşık 12 kente ürün gönderdiklerini bildirdi.

Tarladan satış fiyatlarının 10-12 lira olduğunu söyleyen Şahin, bu yıl toplamda 200 ton rekolte beklediklerini belirtti.

İşçi İmran Yelol, çilek hasadının basit ve keyif verici olduğunu dile getirdi.

Tarım ve Orman İl Müdürü Kemal Yılmaz da kentin çilek üretiminin her geçen yıl arttığını, üretimin daha da artması için gelecek yıllara dönük çalışmalarının bulunduğunu söyledi.









Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Ermenistan Başbakanı Paşinyan'ın umudu: Bu durumu ancak Türkiye değiştirebilir
Dünya

Ermenistan Başbakanı Paşinyan'ın umudu: Bu durumu ancak Türkiye değiştirebilir

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Azerbaycan'ın Dağlık Karabağ'daki askeri harekatının durmasının ancak Türkiye'nin tutum değiştirmesiyle..
'Darbe' paylaşımı sonrası AYM Başkanı'ndan flaş karar
Gündem

'Darbe' paylaşımı sonrası AYM Başkanı'ndan flaş karar

AYM üyesi Engin Yıldırım'ın darbe imalı skandal paylaşımı sonrası Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan, AYM üyelerini acil toplantıya çağı..
'Işıklar yanıyor' ne anlama geliyor?
Gündem

'Işıklar yanıyor' ne anlama geliyor?

AYM üyesi Engin Yıldırım'ın sosyal medya hesabından yaptığı "Işıklar yanıyor" paylaşımı sonrası Türkiye ayağa kalktı. Darbe iması bulunan "I..
Satılık 2013 model Audi A4
Satılık 2013 model Audi A4

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay