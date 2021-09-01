  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Arkadaşının HES kodu ile bilet alan temaslı yolcu, denetimde yakalandı
Ordulu balıkçılar "vira bismillah" diyerek denize açıldı
Ankara'nın 5 ilçesinde 35 düzensiz göçmen yakalandı
Brezilya'da ağır koronavirüs tablosu
Gündem Ordulu balıkçılar "vira bismillah" diyerek denize açıldı
Gündem

Ordulu balıkçılar "vira bismillah" diyerek denize açıldı

Ordu'da balıkçılar, denizlerde av yasağının sona ermesiyle "vira bismillah" diyerek mavi sulara açıldı.

Yeniakit Publisher
2021-09-01 05:16:00 -
Ordulu balıkçılar "vira bismillah" diyerek denize açıldı

Perşembe ilçesi Kışlaönü Balıkçı Barınağı'nda yeni sezon hazırlıklarını tamamlayan balıkçılar, 1 Eylül - 15 Nisan arasında olan balık sezonuna başladı.

Aileleri tarafından denize uğurlanan balıkçılar, halatları çözerek teknelerinin motorunu çalıştırdı.

Denize açılarak ağlarını bırakıp nasiplerini arayan balıkçılar, bol miktarda istavritle kıyıya döndü.

Perşembe Balıkçılar Kooperatifi Başkanı Ünal Karadeniz, gazetecilere, ağlar ile teknelerin bakımlarını yaparak sezona hazırlandıklarını söyledi.

Karadeniz, geçen yıl iyi olan palamut avcılığının, bu sene yarısı kadar da olsa mutlu olacaklarını anlatarak, hamsinin de iyi olacağını düşündüğünü belirtti.

Balıkçıların, 6 ay civarında bir süre evinden ayrı kaldığını kaydeden Karadeniz, "Zaman zaman tabii limana geliyoruz. Her ne kadar olsa da herkes evinden ayrı. Eşler de fedakarlık, özveri gösteriyor. Babaların evde olmayıp da eşlerin hem anne hem baba olduğu mesleklerden birisi balıkçılık mesleği. Her şeyden önce personellerimin eşlerine ayrıca teşekkür ediyorum. Haklarını helal etsinler. Çok çok özverili davranıyorlar." dedi.

Balıkçı eşi Pınar Engin ise kendileri için en büyük zorluğun özlem olduğunu vurgulayarak "Bugün itibariıyla bütün balıkçı arkadaşlarımız denize açılıyor. Biz de aileleri olarak onlara destek vermek amacıyla yanlarında bulunuyoruz. Onları uğurlamaya geldik. Hepsine sağlıklı bir şekilde bol kazançlar diliyoruz." diye konuştu.

Necla Karadeniz de çocukları dahil tüm denize çıkan balıkçılara bol kazanç dileğinde bulundu.

 "İnşallah sezonumuz iyi geçecek gibi görünüyor"

Denizden istavrit avıyla kıyıya dönen balıkçı teknesinin sahibi Serkan Karadeniz, hazırlıkların ardından bugün denize çıktıklarını dile getirdi.

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay