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Teknoloji Ordular dronlara karşı silah geliştiriyor
Teknoloji

Ordular dronlara karşı silah geliştiriyor

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) ordusu, otonom drone saldırılarını engellemek adına geliştirdiği çok katmanlı drone savar sistemini test etti.

Yeniakit Publisher
2021-06-11 01:43:00 -

DARPA tarafından yapılan açıklamada ABD ordusunun, Florida'daki Eglin Hava Üssü'nde çok katmanlı drone savar sistemin testini gerçekleştirdiği aktarıldı.

The Defense Post sitesinde yer alan habere göre DARPA, 4 yıldır Mobil Güç Koruması (MFP) programı kapsamında, düşük maliyetli yeniden kullanılabilir bir sistem geliştiriyor.

Sistem, askerî tesisler ve yerleşim alanlarından geçen konvoylara karşı yapılabilecek otonom drone saldırılarını engellemek için geliştirildi.

Denemeler sırasında ilk defa "yeni geliştirilmiş bir x-band radarı"nda drone test edildi ve tanımlandı. Sistem daha sonra, "bir komuta ve kontrol sistemine bağlı otomatik bir karar motoru aracılığıyla" yönlendirilen hedeflere karşı sabit ve döner kanatlı önleyicileri fırlattı.

MFP programının odak noktasının, aynı anda birden fazla hava tehdidini yenmek olduğu ve DARPA'nın MFP programı kapsamında geliştirilen teknolojileri çeşitli satın alma programlarına dönüştürmek için ABD askerî şubeleriyle birlikte çalıştığı aktarıldı.

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