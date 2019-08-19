Ordu'daki cinayet

ORDU (AA) - Ordu'da birlikte yaşadığı kişiyi vurarak öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan kadın tutuklandı. Aybastı ilçesine bağlı Esenli Mahallesi Reşadiye Caddesi'nde, Muzaffer Önkol'u tabancayla öldürdükten sonra jandarma ekiplerine teslim olan Safiye Balek'in işlemleri tamamlandı. Daha sonra sağlık kontrolünden geçirilen Balek, Aybastı Adliyesine sevk edildi. Önkol'un dini nikahlı eşi olduğu belirtilen zanlı mahkemece tutuklandı. Dün yaşanan olayda Balek, Önkol'u tabancayla vurduktan sonra jandarma ekiplerine teslim olmuştu. Başından ağır yaralanan Önkol ise olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından kaldırıldığı Aybastı Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetmişti.







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