0553 313 94 23
Seçim 2019 Sayfası

Ordu’daki bilek güreşi müsabakaları sona erdi

Ordu’da düzenlenen Türkiye Yıldızlar Bilek Güreşi Birinciliği müsabakaları sona erdi.

07 Nisan 2019 Pazar 19:06
Ordu’daki bilek güreşi müsabakaları sona erdi

Ordu’da düzenlenen Türkiye Yıldızlar Bilek Güreşi Birinciliği müsabakaları sona erdi. Aralarında, bedensel engelli sporcunun birinci olduğu müsabakada, dereceye girenlere madalyaları takdim edildi.


Gençlik ve Spor Bakanlığı, Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğü Spor Faaliyetleri Dairesi Başkanlığı’nın 2019-2019 eğitim-öğretim yılı faaliyet programında yer alan ‘okul sporları bilek güreşi yıldızlar kız-erkek Türkiye birinciliği’ müsabakaları, Durugöl Başpehlivan Recep Kara Spor Salonu’nda gerçekleşti. 55 ilden 561 sporcunun katıldığı müsabakada, sporcular kıyasıya mücadele etti.


Kıyasıya müsabakaların yapıldığı şampiyonanın ardından sağ ve sol kolda dereceye giren sporculara madalyaları verildi.



‘Engeli’, spora engel olmadı


Müsabakalarda, yıldızlar erkek 45 kilogram sol kol kategorisinde mücadele eden bedensel engelli Ümit Can Kaya, gösterdiği performansıyla bütün sporculara da örnek oldu. Kendi kategorisinde birinciliği sırtlayan İstanbul’dan gelen engelli sporcu Ümit Can Kaya’ya, madalyasını Spor İl Müdürü Mustafa Genç takdim etti. Genç sporcunun azmini salondakiler ayakta alkışladı.



Dereceye giren sporcular ve kategorileri ise şu şekilde:



Yıldızlar erkek sağ kol kategorisi


40 kiloda sağ kol kategorisi birincisi Taha Yasin Şimşekoğlu, 45 kiloda Ümit Can Kaya, 50 kilogramda Hayri Yalçınkaya, 60 kiloda Mustafa Sarıyerlioğlu, 65 kiloda Abdüssamet Cankurt, 70 kiloda Murat Özdemir ve 70+ kiloda sağ kol kategorisi birincisi Musa Taburoğlu.



Yıldızlar erkek sol kol kategorisi


40 kiloda birinci Hüseyin Ünlü, 45 kiloda Ümit Can Kaya, 50 kiloda Yusuf Emir Hüseyinoğlu, 55 kiloda Muhammed İbrahim Eliş, 60 kiloda Arda Kanlı, 65 kiloda Deniz Emre Mert, 70 kiloda Murat Özdemir ve 75+ kiloda da Behlül Korkmaz.



Yıldızlar kız sağ kol kategorisi


35 kiloda birinci Dilara Korkmaz, 40 kiloda Güler Zehra Pelit, 45 kiloda Nazmiye Korkmaz, 50 kiloda Sena Gülgeç, 55 kiloda Zelal Sarıoğlu, 60 kiloda Ecrin Duran, 65 kiloda Ayşegül Kaya, 65+ kiloda sağ kol kategorisi birincisi Gizem Coşkun.



Yıldızlar kız sol kol kategorisi


35 kiloda birinci Zeliha Eryılmaz, 40 kiloda Senem Ergin, 45 kiloda Nazmiye Korkmaz, 50 kiloda Sena Gülgeç, 55 kiloda Sudem Şahin, 60 kiloda Esma Nur Açıkgöz, 65 kiloda Fatma Nur Dündar ve 65+ kiloda Büşra Bozdağ.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 07 Nisan 2019 Pazar 19:06
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Trambüsten inen kıza otomobilin çarptığı kaza güvenlik kamerasında
    1. Trambüsten inen kıza otomobilin..
    2. Futbol: Spor Toto Süper Lig
    3. AK Parti İstanbul’da tüm oyların..
    4. Almanya, Afganistan’daki askerlerini..
    5. Yoldan çıkan otomobil bariyerlere..
    6. Çaydeğirmeni’ne Sude Nur Muaythai..
    7. Uyuşturucu ticaretine 2 tutuklama
    8. Bağdat Caddesi’nde vurulan şahsın..
    9. (düzeltme) İHA’lar tespit etti..
    10. Malatya’da silahlı kavga: 2 yaralı
    11. HDP Silopi İlçe Eş Başkanı Gündüz..
    12. Spor Toto Süper Lig: Medipol..
    13. Fatih’te sıkışmalı kaza: 2’si ağır 5..
    14. YSK, AK Parti’nin Ankara’da 13 ilçede..
    15. Acı bilanço açıklandı: 470 bin sivil..
    16. AK Parti'nin Ankara'daki seçim..
    17. Bakan Kasapoğlu, Berkay Ömer Öğretir'i..
    18. Hulusi Akar'dan son dakika açıklaması!..
    19. "Hafter'in saldırısı, Arap fonlarıyla..
    20. Yat yarışları: Marmaris ERGO-MIYC Kış..
    21. GÜNCELLEME - Şırnak'ta 5 terörist..
    22. Milli yüzücüden olimpiyat bileti
    23. Şırnak'taki operasyonda 5 terörist..
    24. Voleybol: Vestel Venus Sultanlar Ligi..
    25. Akar:"(Ege ve Akdeniz'de) Barışçıl..
    26. Volkan Demirel futbolu bırakacağı..
    27. Bakan Akar:"(Hava Kuvvetlerimiz) Pençe..
    28. Avusturya sınır kontrollerini bir kez..
    29. Düzce'de fırında bıçaklı kavga: 1 kişi..
    30. Spor Toto Süper Lig: Medipol..
    Bardakçı'dan İmamoğlu'na usul ve erkân dersi! Eyüp Sultan Türbesi'ndeki namazın ayrıntılarını anlattı
    Bardakçı'dan İmamoğlu'na usul ve erkân dersi! Eyüp Sultan Türbesi'ndeki namazın ayrıntılarını anlattı
    F-35 gerçeği ifşa oldu! Eğer Türkiye programdan ayrılırsa ABD...
    F-35 gerçeği ifşa oldu! Eğer Türkiye programdan ayrılırsa ABD...
    Bağımsız aday sandıktan çıkan oy sayısını görünce soluğu İl Seçim Kurulunda aldı
    Bağımsız aday sandıktan çıkan oy sayısını görünce soluğu İl Seçim Kurulunda aldı
    CHP’de panik! Sahte oylar iptal edilirse AK Parti kazanır
    CHP’de panik! Sahte oylar iptal edilirse AK Parti kazanır
    Oylar çalındı ama, hırsız henüz kaçamadı!
    Oylar çalındı ama, hırsız henüz kaçamadı!

    Günün Karikatürü

    7 Nisan 2019
    YSK skandala el atmak için neyi bekliyor
    YSK skandala el atmak için neyi bekliyor
    Darbeci Hafter’e büyük darbe! Aralarında yeğeni de var
    Darbeci Hafter’e büyük darbe! Aralarında yeğeni de var