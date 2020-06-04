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Aktüel

Ordu'da yaralı bulunan leylek tedavi altına alındı

Yeniakit Publisher
2020-06-04 16:47:09 -
Ordu'da yaralı bulunan leylek tedavi altına alındı

ORDU (AA) - Ordu'nun Ünye ilçesinde yaralı bulunan leylek tedavi altına alındı.

Yunus Emre Mahallesi'nde bir leyleğin halsiz olduğu ve uçamadığını gören Hasan Ertan Peker, durumu Doğa Koruma ve Milli Parklar Ünye Şefliğine bildirdi.

Ekiplerce teslim alınan leylek, ilçedeki özel bir veteriner kliniğine götürüldü.

Veteriner hekim Hüseyin Bozkurt, AA muhabirine yaptığı açıklamada, leyleğin kanadığının kırık olduğunu ve buna bağlı olarak uçamadığını belirtti.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Ünye Şefi Saygın Yıldırım ise vitamin takviyesiyle ilk müdahalesi yapılan yaralı leyleğin, Ulubey ilçesindeki anlaşmalı veteriner kliniğine götürüleceğini bildirdi.

Leylek, tedavi ve rehabilitasyon sürecinin tamamlanmasının ardından doğaya salınacak.

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