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Aktüel Ordu'da yaklaşık 600 ilkokul öğrencisi Yason Burnu'nda uçurtma şenliğinde buluştu
Aktüel

Ordu'da yaklaşık 600 ilkokul öğrencisi Yason Burnu'nda uçurtma şenliğinde buluştu

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Ordu'da yaklaşık 600 ilkokul öğrencisi Yason Burnu'nda uçurtma şenliğinde buluştu

Ordu Perşembe'deki Yason Burnu'nda yaklaşık 600 ilkokul öğrencisiyle uçurtma şenliği düzenlendi. Başkan Cihat Albayrak, dünya çocukları için umut diledi.

Ordu'nun "sakin şehir" unvanlı Perşembe ilçesindeki Yason Burnu'nda, yaklaşık 600 ilkokul öğrencisinin katıldığı uçurtma şenliği düzenlendi. Güneşli havayı fırsat bilen çocuklar, uçurtmalarını gökyüzüne bırakarak doyasıya eğlendi.

Rengarenk uçurtmalar gökyüzünü süslerken bazılarında Türk ve Filistin bayrakları yer aldı. Müzik eşliğinde dans eden öğrenciler, arkadaşlarıyla oyunlar oynayıp şenliğin tadını çıkardı.

"Sessiz şehir bugün cıvıl cıvıl"

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, Yason Burnu'nda çocuklarla güzel bir gün geçirdiklerini söyledi. Güler, "Sessiz şehir bugün cıvıl cıvıl. Yason Burnu aynı zamanda dünyanın en güzel yerlerinden bir tanesi. Burayı bugün çocuklarla şenlendiriyoruz" dedi.

Perşembe Belediyesi'nin bu fırsatı güzel bir şekilde değerlendirdiğini belirten Güler, "Bugün mutluluğun resmini uçurtmalarla, çocukların neşeli, şan şakrak halleriyle ve yemyeşil ortamda muhteşem bir günü birlikte geçiriyoruz" ifadesini kullandı.

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