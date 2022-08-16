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Yerel Ordu'da uyuşturucu operasyonu!
Yerel

Ordu'da uyuşturucu operasyonu!

Ordu’da polis ekipleri tarafından uyuşturucuya yönelik yürütülen çalışmalar çerçevesinde yakalanan 13 şahıstan birisi tutuklandı.

Yeniakit Publisher
2022-08-16 16:14:00 -
Ordu'da uyuşturucu operasyonu!

Ordu İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalar çerçevesinde Altınordu ve Ünye ilçelerinde farklı tarihlerde operasyonlar düzenlendi. Çalışmalarda, 7 gram kokain maddesi, 20 kök kenevir, 58 adet sentetik ecza maddesi, 11 gram esrar maddesi ve 1 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi. Ekipler, konuyla ilgili yakaladıkları 12 şahıs hakkında uyuşturucu madde kullanmak suçundan adli işlem başlatırken, hakkında uyuşturucu madde ticaretinden dolayı adli işlem yapılan bir şüpheli şahıs sevk edildiği adli mercilerce tutuklandı.

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