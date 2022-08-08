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Yerel Ordu'da tünelde feci kaza! Otobüs otomobille çarpıştı: 2 ölü, 1 yaralı
Yerel

Ordu'da tünelde feci kaza! Otobüs otomobille çarpıştı: 2 ölü, 1 yaralı

Ordu'da tünelde yolcu otobüsü ile otomobilin çarpıştığı trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Yeniakit Publisher
2022-08-08 18:38:00 -
Ordu'da tünelde feci kaza! Otobüs otomobille çarpıştı: 2 ölü, 1 yaralı

Kaza, Karadeniz Sahil Yolu Nefise Akçelik Tüneli'nde saat 16.30 sıralarında meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, H.Ö. (64) yönetimindeki 28 AG 505 plakalı yolcu otobüsü ile E.T.'nin (22) kullandığı 52 AN 648 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle kontrolden çıkan otomobil, tünelin duvarına çarparak durabildi. Kazada otomobil sürücüsü ile araçta bulunan İ.T. (69) hayatını kaybetti, M.T. (53) isimli kadın da yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine Ordu Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, jandarma, polis, sağlık ve karayolları ekipleri sevk edildi. Yaralı kadın, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından sağlık ekiplerince Ordu Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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