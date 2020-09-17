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Aktüel Ordu'da torpilin kavanozda patlatılması sonucu 3 çocuk yaralandı
Aktüel

Ordu'da torpilin kavanozda patlatılması sonucu 3 çocuk yaralandı

Yeniakit Publisher
2020-09-17 18:07:38 -
Ordu'da torpilin kavanozda patlatılması sonucu 3 çocuk yaralandı

ORDU (AA) - Ordu'nun Ünye ilçesinde yakarak cam kavanoza koydukları torpilin patlaması sonucu 3 çocuk yaralandı.

Alınan bilgiye göre, ilçenin Fevzi Çakmak Mahallesi Balıkçı Sokak'ta, A.A.B. (14), Y.D. (15) ve A.E.Ç. (11), oyun amacıyla yaktıkları torpili cam kavanoza koydu.

Kapağı kapatılan kavanozun içindeki torpilin patlaması sonucu A.A.B, Y.D. ve A.E.Ç, kırılan cam ve torpil parçalarının vücutlarına isabet etmesi sonucu yaralandı.

Çocuklar, olay yerine sevk edilen 112 Acil Servis ekiplerince ilçedeki özel hastaneye kaldırıldı.

İlk müdahalesi yapılan A.A.B. Samsun 19 Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesine, Yunus D. ise Ünye Devlet Hastanesine sevk edildi.


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