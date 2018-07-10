Ordu'da 'Ters Ev Projesi' için çalışmalara başlandığı açıklandı

Büyükşehir Belediye Başkanı Enver Yılmaz, Ordu'yu marka kent yapmak için planladıkları projeleri tek tek hayata geçirdiklerini söyledi.

'Ters Ev Projesi'ni de kente kazandırmak için çalışma başlattıklarını belirten Başkan Yılmaz, "Ordu'muzu turizmde diğer büyükşehirlerle yarışacak bir marka şehir haline dönüştürmek amacıyla farklı projeler gerçekleştiriyoruz. Bu doğrultuda bölgemizde bir benzeri olmayan 'Ters Ev Projesi'ni hayata geçirerek Altınordu ilçemizde yeni bir cazibe merkezi oluşturacağız. Teleferik alt istasyonunun hemen yanında uygulayacağımız yatırımın ihalesini yaptık ve yüklenici firma ile sözleşmeyi imzaladık. İnşallah en kısa zamanda yapım çalışmasını tamamlayacağımız projemizi hizmete açacağız" dedi.





'Ters Ev Projesi'nin toplamda 150 metrekare alan üzerine iki katlı inşa edileceğini dile getiren Başkan Yılmaz, "Karadeniz Bölgemizde ilk olacak projemiz, 30x20 metre alanda ve radyal temele ankraj uygulaması üzerine farklı açılarda iki yöne eğim verilerek inşa edilecek. İki katlı olarak yapılacak proje toplam 150 metrekare alana sahip olacak. Projeyle, son yıllarda artan turizm faaliyetlerine katkı sağlanacak ve yeni bir ziyaret noktası oluşturulacak. Ordu turizmine önemli bir ivme kazandıracak projemizin yerli ve yabancı turistler tarafından yoğun ilgi görmesini bekliyoruz" diye konuştu.