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Yerel Ordu'da telefonla dolandırıcılık yapan şahıs yakalandı
Yerel

Ordu'da telefonla dolandırıcılık yapan şahıs yakalandı

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Ordu'da telefonla dolandırıcılık yapan şahıs yakalandı

Ordu'da kendini polis olarak tanıtıp telefonla aradığı kişileri dolandırdığı iddiasıyla gözaltına alınan T.A. (19), çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Ordu'da kendini polis olarak tanıtıp telefonla aradığı kişileri dolandırdığı iddiasıyla gözaltına alınan T.A. (19), çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Altınordu ilçesi Öceli Mahallesi'nde yaşayan S.Ç.'nin (67), telefonla aranarak kendisini polis olarak tanıtan şüpheli tarafından dolandırıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı. Ekipler, şüphelinin T.A. olduğunu tespit etti. Şüpheli, Ordu kent merkezindeki operasyonla suçüstü yakalanıp gözaltına alındı. Üzerinde ve eşyalarında yapılan aramada, dolandırıcılık suçundan elde edildiği değerlendirilen 6 bin 150 lira, 9 altın bilezik, 1 çift küpe, 1 yüzük, 1 alyans, 1 kolye, 1 kolye ucu, 1 tablet ile suçta kullanıldığı değerlendirilen cep telefonu ele geçirildi.

Jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen T.A., çıkarıldığı mahkemede tutuklanıp, Ordu Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na gönderildi. Ele geçirilen ziynet eşyaları ve paralar ise ekipler tarafından S.Ç.'ye teslim edildi.

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