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Aktüel

Ordu'da teleferik ve ters ev yeniden hizmete açıldı

Yeniakit Publisher
2020-07-01 18:23:23 -
Ordu'da teleferik ve ters ev yeniden hizmete açıldı

ORDU (AA) - Ordu'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında verilen aranın ardından teleferik ve ters ev yeniden vatandaşların hizmetine sunuldu.

Kentte 530 rakımlı Boztepe'ye ulaşımı sağlayan teleferik ile Atatürk Parkı içerisindeki ters ev, bir dizi önlemlerin ardından hizmete açıldı.

Sosyal mesafe kurallarının uygulandığı ve hijyen koşullarının sağlandığı teleferik ve ters ev, yeniden hizmet verdiği ilk günde Türkiye'nin farklı kentlerinden gelen ziyaretçilerden ilgi gördü.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada ise ters evin 11.00-20.00, teleferiğin de 09.30-22.00 saatleri arasında açık olacağı aktarıldı.

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