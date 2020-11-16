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Yerel Ordu'da tedbirlere uymayan 20 kişi şoku yaşadı
Yerel

Ordu'da tedbirlere uymayan 20 kişi şoku yaşadı

Ordu'da Kovid-19 tedbirlerine uymayan 20 kişi hakkında idari işlem yapıldı.

Yeniakit Publisher
2020-11-16 17:04:00 -
Ordu'da tedbirlere uymayan 20 kişi şoku yaşadı

Ordu'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uymayan 20 kişiye idari para cezası uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, 9-15 Kasım'da kentin farklı noktalarında denetim gerçekleştirdi.

Denetimlerde Kovid-19 tedbirleri kapsamında maske ve sosyal mesafe kuralına uymadıkları tespit edilen 20 kişi hakkında, Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282'nci maddesi gereğince işlem yapıldı.

Söz konusu kişilere kanunun farklı maddelerinden para cezası uygulandı.

Öte yandan, yapılan denetim sırasında yakalanan, farklı suçlardan aranan 49 kişiden 14'ü sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı.

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