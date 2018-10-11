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Ordu’da suya yüzde 10 indirim geldi

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Tekintaş, il genelinde suya yüzde 10’luk bir indirim yapılacağını belirterek, ücretlerin 2 yıl öncesi ile aynı olacağına dikkat çekti.

11 Ekim 2018 Perşembe 18:19
Ordu’da suya yüzde 10 indirim geldi

Ordu Büyükşehir Belediye Başkan Engin Tekintaş başkanlığında, Ordu Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (OSKİ) Ekim Ayı Olağanüstü Genel Kurulu yapıldı.

Belediye Meclis Salonunda gerçekleştirilen toplantıda, vatandaşların beklediği su fiyatlarındaki düşüş gündeme taşındı. Başkan Tekintaş burada yaptığı konuşmada, 2018 yılı içerisinde yapılan döviz ve döviz üzerinden Türkiye’de oluşturulmak istenen olumsuz havayı yansıtmadan süreci yürütmeye devam edeceklerini anlattı. Başkan Tekintaş, Türkiye genelinde enflasyonla ilgili seferberlik başladığına da değinerek zabıta ekiplerinin bu konuda il ve ilçelerde denetimlerini sürdürdüğünü belirtti.

'ORDU'DA SUYA YÜZDE 10'LUK İNDİRİM'

Başkan Tekintaş, yapılan ön çalışma neticesinde halkın beklentisi haline dönüşen içme suyu fiyatlaması ile ilgili olan birimde yüzde 10’luk bir indirim kararının sunulacağını ifade ederek, “Bu süre içerisinde bir düzenleme yapılırsa 2 yıl önceki fiyatlara dönmüş olacağız. Hem Türkiye’nin konjonktürel olarak bu sürede yaşamış olduğu hem ekonomik olarak var olduğu sıkıntıların da beraberinde geldiği ortamlarda bir nebzecik bizde meclis, Büyükşehir ve ekip olarak katkı sunabilirsek bundan halk adına mutlu oluruz. Neticede siyaseten var olduğumuz bir yerdeyiz. Ama diğer taraftan da kamu adına hizmet veren bir birimi yönetiyoruz. Kamu adına yönettiğimize göre milletimizin de beklentilerine cevap olması açısından zaman zaman bu kararları alabiliriz. Bugün de böyle bir gündemle Ordu Su ve Kanalizasyon İdaresinin genel kurulunda birlikteyiz.

Doğrudan uygulanmak üzere alınan kararın 1 Kasım’dan itibaren yürürlüğe girmesi kaydıyla tek gündem maddeli olan olağanüstü genel kurulun oturumu açıldı” dedi.

Başkan Tekintaş ayrıca, su fiyatlarında uygulanan yüzde 10’luk indirimin geçici değil sürekli olduğunun da altını çizdi.
Su ücret tarifesinin güncellenmesi maddesi üyeler tarafından oy birliği ile kabul edildi.

Haber Tarihi: 11 Ekim 2018 Perşembe 18:19
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  3. Engin Tekintaş
  4. su fiyatları indirim

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