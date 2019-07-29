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Ordu’da süt evleri hayata geçiyor

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Hilmi Güler, ‘Ordu İli Çiğ Süt Toplama Altyapısının İyileştirilmesi Projesi’ kapsamında 4 ilçeye ‘Süt Evi’ kurulduğunu belirterek, “İlçelerde üretilen çiğ sütün kalitesini arttırıp, marka değer oluşturarak üretimi teşvik etmeyi amaçlıyoruz” dedi.

29 Temmuz 2019 Pazartesi 13:42
Ordu’da süt evleri hayata geçiyor

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Hilmi Güler, ‘Ordu İli Çiğ Süt Toplama Altyapısının İyileştirilmesi Projesi’ kapsamında 4 ilçeye ‘Süt Evi’ kurulduğunu belirterek, “İlçelerde üretilen çiğ sütün kalitesini arttırıp, marka değer oluşturarak üretimi teşvik etmeyi amaçlıyoruz” dedi.


Ordu Büyükşehir Belediyesi, Doğu Karadeniz Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı (DOKAP BKİ) ve Ordu İl Tarım ve Orman Müdürlüğü iş birliğiyle hayata geçirilecek ‘Ordu İli Çiğ Süt Toplama Altyapısının İyileştirilmesi Projesi’ kapsamında Aybastı, Kabataş, Korgan ve Kumru ilçelerine kurulan 8 adet Süt Evi’nin geçici kabulleri yapıldı. Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler’in bizzat takip ettiği ve tarımda kalkınma hamleleri arasında yer alan proje ile çiğ sütün kalitesi artırılarak marka değeri oluşturulması hedefleniyor.



“8 adet ‘Süt Evi’ kurduk”


Proje maliyetinin 1 milyon 980 bin TL olduğunu belirten Başkan Güler, “Projenin toplam bedelinin yüzde 75’i DOKAP tarafından yüzde 25’i ise Ordu Büyükşehir Belediyesi tarafından karşılandı. Etüt ve Projeler Dairesi Başkanlığımızca projelendirilen ve Fen İşleri Dairesi Başkanlığımızca inşası tamamlanan 8 adet ‘Süt Evi’nin her biri 3 ton kapasiteli. Hayvancılığın yoğun olarak yapıldığı Aybastı, Korgan, Kumru ve Kabataş ilçelerimizde bu sektörün gelişmesini sağlarken çiğ sütün kalitesini artırmayı, marka değer oluşturularak üretimi teşvik etmeyi amaçlıyoruz” diye konuştu.



“Hayvancılığın gelişmesine can suyu olacak”


Projenin hayvancılığın gelişmesine katkı sağlayacağını belirten Başkan Güler, “Kırsal kesimde hayvancılığı geliştirmek için birçok projemiz var. Süt evleriyle birlikte üreticiler, soğutulmuş çiğ süt desteklemelerinden en üst düzeyde faydalanabilecek. Ayrıca daha kaliteli süte ulaşacaklar. Süt toplama kapasitesini arttırdığımızda ise kırsal kesimde yaşayan vatandaşlarımızın ekonomik gelirlerinde de önemli bir artış olacak” şeklinde konuştu.


Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Güler, projenin yapım aşamasının tamamlandığını geçici kabulün ise yapıldığını sözlerine ekledi.

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Haber Tarihi: 29 Temmuz 2019 Pazartesi 13:42
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