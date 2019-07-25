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Ordu’da spor tesislerinin eksikleri tamamlanacak

Ordu’da bulunan spor tesislerinin eksikleri, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından giderilecek.

25 Temmuz 2019 Perşembe 16:56
Ordu’da spor tesislerinin eksikleri tamamlanacak

Ordu’da bulunan spor tesislerinin eksikleri, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından giderilecek.


Ordu Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından ilçelerdeki spor tesislerinin eksikliklerinin giderileceği bildirildi. Özellikle amatör futbol kulüplerinin sıkıntı çektiği tesislerdeki eksikliklerle ilgili taleplerin, Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu’nun talimatları ile tamamlanacağı aktarıldı.


Bu kapsamda, Altınordu ilçe amatör futbol kulüpleri için Spor Toto Altınordu Spor Kompleksine 14 adet sporcu soyunma odası, 2 adet hakem soyunma odası, 1 eğitim salonu, 35x55 metre kare halı saha yapımı, Fatsa ilçe ek futbol sahasının sentetik halısının yenilenmesi, 2 sporcu soyunma odası ve 2 adet hakem soyunma odası yapımı, Ünye İlçe Gençlik Merkezi bahçesine tenis kortu, açık hava okçuluk sahası ve çevre düzenlemesi yapılacak.


Spor Toto Teşkilat Başkanlığı ile protokol imzalamak üzere Ankara’ya giden Ordu Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Genç, Spor Toto Teşkilat Başkanı Bünyamin Bozgeyik ile birlikte tesislerin tamamlanması için 4 milyon TL’lik protokole imza attı.


Konu hakkında açıklamada bulunan Müdürü Mustafa Genç, “Bakanlığımızın destekleri ile tesislerimizin eksiklikleri tamamlanmış olacak. En kısa sürede ihaleye çıkacağız” diyerek, emeğe geçenlere teşekkürlerini iletti.

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Haber Tarihi: 25 Temmuz 2019 Perşembe 16:56
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