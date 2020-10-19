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Ekonomi Ordu'da serbest piyasada fındık 24 liradan işlem görüyor
Ekonomi

Ordu'da serbest piyasada fındık 24 liradan işlem görüyor

Yeniakit Publisher
2020-10-19 11:55:11 -
Ordu'da serbest piyasada fındık 24 liradan işlem görüyor

ORDU (AA) - Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Yönetim Kurulu Üyesi Arslan Soydan, Ordu'da fındığın kilogramının serbest piyasada 24 liradan işlem gördüğünü söyledi.

Soydan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, fındığın yeni haftaya 24 liradan başladığını ifade etti. Geçen hafta bu rakamın 25 lira olduğunu belirten Soydan, serbest piyasada 1 liralık bir düşüşün söz konusu olduğunu kaydetti.

Soydan, serbest piyasada inişli çıkışlı fiyatın normal olduğuna işaret ederek, üreticilere, süreci en iyi şekilde takip ederek pazara ürün indirmeleri önerisinde bulundu.

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