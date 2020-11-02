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Ekonomi Ordu'da serbest piyasada fındığın kilosu 23,5 liradan işlem görüyor
Ekonomi

Ordu'da serbest piyasada fındığın kilosu 23,5 liradan işlem görüyor

Yeniakit Publisher
2020-11-02 14:12:10 -
Ordu'da serbest piyasada fındığın kilosu 23,5 liradan işlem görüyor

ORDU (AA) - Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Yönetim Kurulu Üyesi Arslan Soydan, Ordu'da fındığın kilogramının serbest piyasada 23,5 liradan işlem gördüğünü söyledi.

Soydan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, fındık fiyatlarının yeni haftaya 23,5 liradan başladığını ifade etti.

Geçen hafta bu rakamın 22,5 lira olduğunu belirten Soydan, serbest piyasada 1 liralık artışın söz konusu olduğunu kaydetti.

Soydan, bu fiyat karşısında üreticilerin beklemeyi tercih ettiğini belirterek, "Üreticimiz mümkün olduğunca ürününü yüksek fiyattan satmak istiyor. Bu da onların en doğal hakkı." dedi.

Serbest piyasada inişli çıkışlı fiyatın normal olduğunu aktaran Soydan, üreticilere süreci en iyi şekilde takip ederek pazara ürün indirmeleri önerisinde bulundu.



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