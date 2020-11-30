  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi Ordu'da serbest piyasada fındığın kilogramı 23 liradan işlem görüyor
Ekonomi

Ordu'da serbest piyasada fındığın kilogramı 23 liradan işlem görüyor

Yeniakit Publisher
2020-11-30 12:02:13 -
Ordu'da serbest piyasada fındığın kilogramı 23 liradan işlem görüyor

ORDU (AA) - Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Yönetim Kurulu Üyesi Arslan Soydan, Ordu'da fındığın kilogramının serbest piyasada 23 liradan işlem gördüğünü söyledi.

Soydan, AA muhabirine, 50 randımanlı fındık fiyatının yeni haftaya 23 liradan başladığını belirtti.

Fındığın geçen hafta Ordu serbest piyasasında aynı fiyattan işlem gördüğünü ifade eden Soydan, kasım ayında fındık fiyatında beklenen artışın yaşanmadığını kaydetti.

Soydan, aralık ayı içerisinde beklentilerinin yüksek olduğunu dile getirerek, fındığı hala deposunda olan üreticilerin fiyatın artmasını beklediğini sözlerine ekledi.



Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Özdemir 'Geçilmese de parası çatır çatır ödenecek' dedi! Bakanlık cevap verdi
Gündem

Özdemir 'Geçilmese de parası çatır çatır ödenecek' dedi! Bakanlık cevap verdi

İstanbul- İzmir otoyolunu ilk kez kullandığını belirten Cüneyt Özdemir, çok beğendiğini ancak yolun pahalı olduğu için boş olduğunu, geçilme..
Koronavirüse karşı yeni yasaklar belli oldu! Erdoğan duyuracak
Korona Virüs

Koronavirüse karşı yeni yasaklar belli oldu! Erdoğan duyuracak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bugünkü Bakanlar Kurulu toplantısının ardından koronavirüs salgınına karşı alınacak olan yeni tedbirleri ..
İstanbul'da hepsi kıyıya vurdu! Görenler gözlerine inanamadı
Gündem

İstanbul'da hepsi kıyıya vurdu! Görenler gözlerine inanamadı

İstanbul'u Üsküdar ilçesinde kıyıya vuran binlerce denizanası vatandaşları şaşkına çevirdi.
Satılık 2012 model Opel Corsa
Satılık 2012 model Opel Corsa

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay