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Aktüel

Ordu'da sahillerdeki kaçak yapılar kaldırılıyor

Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler: - "Hayata geçirilecek çalışmalarla bu yaz bambaşka bir Ordu sahili vatandaşları bekliyor olacak"

Yeniakit Publisher
2020-06-02 15:42:07 -
Ordu'da sahillerdeki kaçak yapılar kaldırılıyor

ORDU (AA) - Ordu sahillerindeki imara aykırı yapı ve işgallerin kaldırılması çalışmaları devam ediyor.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Altınordu, Ünye, Fatsa ve Gülyalı ilçelerinde, deniz kenarı ve kumsallardaki imara aykırı, doğal güzellikleri bozan yapıların tespiti, yıkımı ve kaldırılma çalışmaları aralıksız sürdürülüyor.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, sahillerde imara aykırı, denizin, tabiatın güzelliğini bozan yapılara kesinlikle izin verilmeyeceğini belirtti.

Kıyıları halka açmak adına başlatılan çalışmaların kararlılıkla sürdürüleceğini vurgulayan Güler, bu kapsamda Altınordu, Fatsa ve Gülyalı'nın sahil bandında, kıyı kenar çizgisi içerisinde kalan kaçak ve işgal durumundaki yapıları kaldırdıklarını bildirdi.

Güler, bu işlemler sırasında diğer ilçelerde de tespit çalışması yürütüldüğünü ifade etti.

Ünye'de de sahil kenarındaki kaçak yapı ve işgallere izin vermeyeceklerine dikkati çeken Güler, şunları kaydetti:

"İmar Dairesi Başkanlığımızın yaptığı kaçak ve işgal tespitleri sonrası Zabıta Dairesi Başkanlığı ekiplerimiz çalışma başlattı. Kısa süre içinde Kavaklar, Keş, Gölevi mahalleleri ve Cüri Köprüsü arasındaki kumsal alanda yer alan 42 çadır, baraka ve karavanı kaldırdık. Halkın denizle temasını artırmayı, şehir insanının denizden daha fazla istifade etmesini istiyoruz."

Güler, hayata geçirilecek çalışmalarla bu yaz bambaşka bir Ordu sahilinin vatandaşları bekliyor olacağını belirtti.


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