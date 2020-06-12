Ordu’da sağlığa katkıya teşekkür belgesi

Ordu’da korona virüs (Kovid-19) salgınına karşı yürütülen mücadelede ihtiyaç duyulan test laboratuvarının kurulması, sağlık çalışanlarına kişisel koruyucu ekipman temini ve ventilatör cihazı alımı için maddi yardımda bulunan kurum, işletme ve iş insanlarına, Vali Seddar Yavuz tarafından plaket ve teşekkür belgesi verildi.

Korona virüs salgını ile mücadelede ihtiyaç duyulan sağlık ekipmanlarının temini konusunda maddi yardımda bulunan iş insanları ile özel işletme ve kamu kurumlarının yöneticilerine takdim edilen plaket ve teşekkür belgesi için Ordu Valiliği toplantı salonunda tören düzenlendi.

Valilik Toplantı Salonunda düzenlenen törene, Vali Seddar Yavuz’un yanısıra Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, Altınordu Belediye Başkanı Aşkın Tören, İl Sağlık Müdürü Dr. Mustafa Kasapoğlu, Ordu Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Servet Şahin, Ordu Ticaret Borsası Başkanı Ziver Kahraman, ORDUSİAD Başkanı Abdulkadir Engin, Ordu Organize Sanayi Bölgesi Başkan Vekili Murat Şimşek ile hayırsever iş insanları katıldı.

100 bin aileye 100 milyon lira

“Ordu ilinde yaklaşık 100 bin aileye 100 milyon TL nakdi yardım gerçekleştirildi” diyen Vali Yavuz, “Bu süreç içerisinde 85 bin paket valiliğimiz koordinasyonunda gıda paketi, bunun dışında büyükşehrimizin, ilçe belediyelerimizin de yine bu sosyal yardımları devam etti. Diğer taraftan Ordu Büyükşehir ve ilçe belediyelerimizin özelde çok güzel hizmetleri söz konusu oldu” diye konuştu.

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler de bir konuşma yaparak, “Başta sayın valim olmak üzere çok güzel ilişkiler sürdürerek, kampanyayı çok başarılı bir şekilde yürüttük. Örnek çalışmalarla halkımıza güzel hizmetler sunduk. Kovid-19’u yüzümüzün akıyla başarılı bir dönemi geçirerek güzel bir çalışma sergiledik. Bundan dolayı mutluluğumu ifade etmek istiyorum. Bütün dünyanın zorlandığı, hatta sınıfta kaldığı bir faaliyeti hep beraber seyrettik. Çok şükür insani değerlimizle, sosyal desteklerimizle tarihten gelen değerlimizle çok güzel bir tablo sergiledik. Bu gönül birliği ile Covid-19’u şu ana kadar alt üst ettik ama bu tedbirleri elimizden gevşetmememiz lazım. Sosyal faaliyetlerimizle, yardımlaşmalarımızla sıcak yemek dağıtmaya kadar yaşlılarımıza, tek yaşayan kişilerimize hizmet etmede güzel çalışmalar yaptık. Zaman zaman bulaşıklarını yıkadık, yemeklerini yedirdik. Hepsinden önemlisi güzel bir koordinasyon sağladık Sayın Valimizin başkanlığında. Ordu’muza çok güzel hizmetler yaparak, ülkemize hizmette devam eden sayın valimize de bu vesileyle ayrıca şükranlarımızı arz ediyorum. Gerçekten devlet adamlığı ve samimi, halkla iç içe olarak gönül bağı kurarak çok güzel bir dönem geçerdik birlikte. Ben bundan sonraki valiliğinde bu vesileyle başarılar diliyorum” dedi.

Konuşmaların ardından, korona virüs salgını ile mücadelede ihtiyaç duyulan sağlık ekipmanlarının temini konusunda maddi yardımda bulunan iş insanları ile özel işletme ve kamu kurumlarının yöneticilerine, Vali Seddar Yavuz tarafından plaket ve teşekkür belgesi takdim edildi.