Ordu'da polisten kaçan taksi, üç otomobile çarptı: 3 yaralı
Ordu'nun Ünye ilçesinde, sürücüsü polisten kaçan taksinin, üç otomobile çarpması sonucunda 3 kişi yaralandı.16 Ekim 2019 Çarşamba 17:58
Bir ihbar üzerine İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin Gölevi Mahallesi'nde "dur" ihbarında bulunduğu taksinin sürücüsü Erdem E, aracıyla kaçmaya başladı.
Polislerin kovaladığı taksi, Ünye Devlet Sahil Yolu Burunucu Mahallesi Yüzüncü Yıl virajında,Elif G'nin kullandığı otomobile çarptı.
Çarpmanın etkisiyle kontrolü kaybeden Erdem E, Ayşe U. yönetimindeki otomobile, ardından da Kemal E. idaresindeki otomobile çarptı.
Kazada yaralanan sürücü Erdem E, araçta yanında bulunan Emine G. ile diğer otomobil sürücüsü Elif G, çeşitli hastanelerde tedavi altına alındı.
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