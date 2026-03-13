Ordu’da özel çocuklar trafik polisi oldu

Ordu’da özel öğrenciler, temsili olarak trafik polisi olup, denetime katıldı.

Ünye Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü ve İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen etkinlikte, özel çocuklara unutulmayacak bir gün yaşatıldı. Etkinlik nedeniyle çocuklar ilk olarak Ünye İlçe Emniyet Müdürü Celal Sarısoy’u makamında ziyaret etti. Makam koltuğunu özel misafirlerine devreden Sarısoy, çocuklarla yakından ilgilendi. Ziyaret sırasında polislik mesleğinin sorumluluklarını ve toplum içindeki önemini bizzat emniyet müdüründen dinleyen çocuklar, emniyet teşkilatının çalışmalarını yerinde inceleme fırsatı buldu.

Makam ziyaretinin ardından Kaledere Mahallesi, Devlet Sahil Yolu üzerinde görev yapan Ünye İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil Denetleme ve Büro Amirliği ekiplerine, özel çocuklar da eşlik etti. Polis yeleklerini giyen çocuklar, görevli memurlar eşliğinde sürücülere emniyet kemeri, ehliyet ve belge denetimleri ile trafik güvenliği hakkında bilgilendirici broşürler dağıttı. Denetim noktasına geldiklerinde karşılarında özel çocukları gören, çocukların sosyal hayatta aktif rol almasından büyük memnuniyet duyan sürücüler ise özel çocuklara ilgi ve sevgi gösterdi.

Etkinlik sonunda Ünye Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü, projeye kapılarını açan ve çocuklara özel günlerinde tecrübeyi yaşatan Ünye İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne teşekkürlerini iletti.