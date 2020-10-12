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Aktüel Ordu'da orman yangınına müdahale eden kişi yaşamını yitirdi
Aktüel

Ordu'da orman yangınına müdahale eden kişi yaşamını yitirdi

Yeniakit Publisher
2020-10-12 21:04:40 -
Ordu'da orman yangınına müdahale eden kişi yaşamını yitirdi

ORDU (AA) - Ordu'nun Aybastı ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale etmeye çalışan kişi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Kayabaşı Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz öğrenilemeyen nedenle yangın çıktı.

Bu sırada yangına müdahale etmeye çalışan mahalle sakinlerinden Ahmet Çoban (58) alevlerin arasında kaldı. Çoban, olay yerinde hayatını kaybetti.

Çoban'ın cesedi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsi yapılmak üzere Ordu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Orman yangını ekipler ve vatandaşların müdahalesiyle söndürüldü. Yangında soğutma işlemleri devam ediyor.

Aybastı Belediye Başkanı Beytullah Geçtan ise sosyal medyadan yaptığı açıklamada, Çoban'a Allah'tan rahmet, yakınlarına da başsağlığı diledi.

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