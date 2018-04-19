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Ordu'da oltaya takılan köpek balığı korkuttu

Fatsa ilçesinde hafta sonu tekneyle balığa çıkan amatör balıkçıların oltasına, 80 cm boyunda ve 5 kilogram ağırlığında camgöz köpek balığı takıldı.

19 Nisan 2018 Perşembe 18:51
Ordu'da oltaya takılan köpek balığı korkuttu

Hafta sonu tekneyle arkadaşıyla balığa çıkan amatör balıkçı Sercan Özel, yaklaşık 4 kilometre kadar açıldıktan sonra oltasını denize bıraktı. Bir süre sonra oltaya büyük bir balık takıldığını fark eden Özel, oltanın ucunda camgöz cinsi köpek balığını gördü. Arkadaşı Selahattin Şahin’den yardım isteyen Özel, yakaladığı köpek balığını tekneye aldı.

İlk defa camgöz köpek balığı yakaladığını söyleyen Sercan Özel, “Tarifi imkansız bir duyguydu. İlk olarak büyük balık sandık fakat gördük ki camgöz köpek balığı yakalamışız. Sonrasında biraz tedirgin olduk, annesi veya babası denizin altında mı diye. Dikkatlice kayığa çektik. Burada birçok kez Fatsalı balıkçıların da yakaladığını duyduk. Biraz endişelendik diyebilirim bu durumdan. Çünkü yaz aylarında bu köpek balıklarının olması vatandaşlarımız için tehlikeli olabilir” dedi.

Selahattin Şahin ise, “Köpek balığını yakından görmek gerçekten çok farklı. Şuan için küçük olmasından dolayı tehlikesiz. Fakat biraz tedirgin olduk ve avı yarıda bırakarak geri döndük” diye konuştu.

Haber Tarihi: 19 Nisan 2018 Perşembe 18:51
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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