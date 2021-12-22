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Eğitim Ordu’da okullar tatil mi? Bugün yarın Ordu’da okullar tatil mi? 22 Aralık Çarşamba bugün hangi ilçelerde okullar tatil?
Eğitim

Ordu’da okullar tatil mi? Bugün yarın Ordu’da okullar tatil mi? 22 Aralık Çarşamba bugün hangi ilçelerde okullar tatil?

Ordu’da okullar tatil mi? Kar ve soğuk hava şartlarından dolayı yüz yüze eğitimin yapılıp yapılmayacağı merak konusu haline geldi. Ordu’da veliler kar tatilinin olup olmayacağı konusunda valilikten bir açıklama bekliyordu. GirOrduesun Valiliği okulların açılıp açılmayacağı konusunda bir açıklamada bulundu. Peki ama Ordu’da bugün okullar tatil mi? 22 ve 23 Aralık’ta yüz yüze eğitim yapılacak mı?

Yeniakit Publisher
2021-12-22 09:10:00 - 2021-12-22 09:11:19
Ordu’da okullar tatil mi? Bugün yarın Ordu’da okullar tatil mi? 22 Aralık Çarşamba bugün hangi ilçelerde okullar tatil?

Ordu’da bugün okullar tatil mi? 22 Aralık Çarşamba okullar tatil mi? Yoğun kar yağışı birçok ilde hayat durma noktasına getirdi. Ordu’da devam eden kar yağışı Ordu’da yarın okullar tatil mi? sorusunu vatandaşlara sordurdu. Ordu’da 22 Aralık Çarşamba bugün hangi ilçelerde okullar tatil?

22 Aralık Çarşamba Ordu’Da bugün hangi ilçelerde okullar tatil?

Ordu’da etkili olan kar ve soğuk hava nedeniyle bugün okullar tatil edilip edilmeyeceği merak ediliyordu. Ordu Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Ordu'nun Gürgentepe ve Akkuş ilçelerinde kar yağışı nedeniyle eğitime 22 Aralık Çarşamba günü ara verildiği bildirildi.

Ordu'da yarın hava nasıl olacak?

Ordu'da yarın kar yağışı var mı? Meteoroloji'nin hava durumu tahminine göre yarın Ordu'da kar yağışı beklenilmekte.

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