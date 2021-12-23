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Eğitim Ordu’da okullar tatil mi 24 Aralık Cuma | Ordu okullar tatil mi?
Eğitim

Ordu’da okullar tatil mi 24 Aralık Cuma | Ordu okullar tatil mi?

Yarın Ordu hangi ilçelerde okullar tatil? Ordu’da günlerdir kar yağışı etkisini sürdürüyor. Bu sebeple öğrenciler yarın okulların tatil olup olmayacağını merak ediyor. Peki, yarın okullar tatil mi Ordu?

Yeniakit Publisher
2021-12-23 20:30:00 -
Ordu’da okullar tatil mi 24 Aralık Cuma | Ordu okullar tatil mi?

Ordu’ya yaşayan öğrenciler okulların yarın tatil olup olmayacağını merak ediyor. Peki, Ordu’da okullar tatil olacak mı?

Ordu’da okullar tatil mi 24 Aralık Cuma | Ordu okullar tatil mi?

Ordu’da 24 Aralık Cuma günü kar yağışının etkili olması beklenmiyor. Ordu’da yarın okulların tatil olup olmayacağına ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.

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