Ordu’da okular tatil mi? Gürgentepe ve Akkuş yarın okullar tatil mi?

Ordu’da kar yağışı etkili olmaya devam ediyor. Kar yağışının iç kesimlerden kıyı kesimlere doğru etkisini giderek arttırması üzerine Ordu Büyükşehir Belediyesi kar alarmına geçti. Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Hilmi Güler, "İlimizin yüksek kesimlerinde başlayan kar yağışının olumsuz etkilerini hafifletmek için 491 personel ve 423 iş makinesi ile hazırız. Türkiye'nin en uzun kırsal yol ağına sahip olan ilimizde, çalışmalarını aralıksız bir şekilde sürdüren tüm mesai arkadaşlarıma teşekkür ediyorum" dedi.

Ordu'da okullar tatil mi?

Ordu'nun Gürgentepe ve Akkuş ilçelerinde kar yağışı nedeniyle eğitime 22 Aralık Çarşamba günü ara verildiği bildirildi. Ordu Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, okulların tatil edildiği ilçelerde engelli ve hamile kamu görevlilerinin de idari izinli sayılacağı ifade edildi. Oru Gürgentepe ve Akkuş’ta yarın okullar tatil mi? Ordu Valiliğinden Gürgentepe ve Akkuş’ta yarın okullar tatil olup olmayacağına ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.

Ordu Akkut ve Gürgentepe hava durumu