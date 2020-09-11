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Aktüel Ordu'da lise öğrencisi yatağında ölü bulundu
Aktüel

Ordu'da lise öğrencisi yatağında ölü bulundu

Yeniakit Publisher
2020-09-11 15:23:19 -
Ordu'da lise öğrencisi yatağında ölü bulundu

ORDU (AA) - Ordu'nun Aybastı ilçesinde 16 yaşındaki lise öğrencisi ailesi tarafından yatağında ölü bulundu.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Alacalar Mahallesi'nde yaşayan Şahin K'yi sabah saatlerinde uyandırmak üzere odasına giren yakınları, yanıt alamayınca durumu sağlık ekiplerine bildirdi.

Hayatını kaybettiği belirlenen Aybastı Fen Lisesi 11. sınıf öğrencisi Şahin K'nin cenazesi, Ordu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Ölüm nedeninin belirlenmesi için başlatılan soruşturma devam ediyor.

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