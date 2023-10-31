  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Batılı gençlerin “Kur’an almak istiyorum” haykırışları kulaklarımızda çınlıyor: Gönüller İslamiyetle nurlansın: Diyanet ve cemaatlere büyük iş düşüyor

UEA Başkanı Birol petrol fiyatı uyarısı yaptı: ilgili söylediği sözler ortalığı karıştırdı! Küresel jeopolitik riskler

Almanya'da camilere iğrenç saldırı! Poşetin içinde gönderdiler

Rusya'dan beklenmedik 'dost' ülkeler için kararı! Türkiye o ülkelerin arasında! Uluslararası bankacılar yanıt buldu

92 ülkeden 131 katılımcı Diyanet'te Gazze için toplandı!

Kadıköylüler gece dehşeti yaşadı! Bu nasıl insanlık?

Dolar kuru 28 liraya dayanırken, elinde doları olanlar: Necmettin Batırel'den olay çıkış, jet cevap! Dikkat çeken açıklama

Dağıstan'da Tel Aviv uçağı ortalığı karıştırmıştı! Rusya'dan flaş açıklama

Tarihi keşif: Bilim insanları kanserli hücreyi küçültmeyi başardığı ortaya çıktı! Dünyaya böyle duyurdular

Kuru fasulye gaz yaptı: TÜRK-İŞ "Açlık ve Yoksulluk Sınırı Araştırması" sonuçlarını açıkladı: Rakamlar 'Eyvah' dedirtti
Gündem Ordu’da KYK yurdunda asansör halatları koptu, öğrenciler hastaneye kaldırıldı
Gündem

Ordu’da KYK yurdunda asansör halatları koptu, öğrenciler hastaneye kaldırıldı

Yeniakit Publisher
2023-10-31 02:13:00 -
Ordu’da KYK yurdunda asansör halatları koptu, öğrenciler hastaneye kaldırıldı

Ordu’nun Fatsa ilçesinde üniversite öğrencilerinin kaldığı KYK yurdunda asansör halatları koptu, 4 öğrenci tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı.

Ordu’nun Fatsa ilçesinde üniversite öğrencilerinin kaldığı KYK yurdunda asansör halatları koptu, 4 öğrenci tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı.
Olay, Efkaf Mahallesi’nde bulunan ve kız/erkek üniversite öğrencilerinin kaldığı KYK yurdunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre kız öğrenciler 5’inci katta asansöre bindi. Aşağı hareket eden asansör 4’üncü katta kendiliğinden durdu. Öğrenciler, arkadaşlarının yardımıyla asansörden çıkartıldı. Kısa bir süre sonra ise asansör zemin kata çakıldı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, asansörden çıkan öğrencileri tedbir amaçlı ilçedeki çeşitli hastanelere götürerek tedavi altına aldı.
Fatsa Kaymakamı Avni Kula yurda gelerek, yetkililerden bilgi aldı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23