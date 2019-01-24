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Ordu'da kültür sanat

Trabzon Devlet Tiyatrosu, "Ben Ödüyorum" oyununu Ordu'da sahneleyecek

24 Ocak 2019 Perşembe 10:57
Ordu'da kültür sanat

Trabzon Devlet Tiyatrosu, "Ben Ödüyorum" adlı oyunu Ordu'da izleyicilerin beğenisine sunacak.

Yves Jamiaque'nin yazdığı, Hüseyin Mevsim'in çevirisini yaptığı ve Vladlen Alexandrov'un yönettiği oyunda, Ceyhun Gen, Elvan Saliha Karahasan, Emre Ön, Rümeysa Gülendam Sağlam, Ogün Kılıç, Ayşe Natır ve Elif Tuğçe Balaban rol alıyor.

İki perdelik eserin yönetmen yardımcılığını Emre Ön, dekor tasarımını Vladlen Alexandrov, kostüm tasarımını Fatma Sarıkurt, ışık tasarımını Nihat Bahar, müziğini ise Kaan Uzuner üstleniyor.

Oyun, Ordu Kültür Sanat Merkezi Sahnesi'nde yarın saat 20.00'de, 26 Ocak Cumartesi ise 14.00 ve 20.00 saatlerinde seyirciyle buluşacak.

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Haber Tarihi: 24 Ocak 2019 Perşembe 10:57
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