Ordu'da Kovid-19 tedbirlerine uymayan 24 kişi hakkında idari işlem yapıldı
ORDU (AA) - Ordu'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında maske ve sosyal mesafe kuralına uymayan 24 kişiye idari para cezaları uygulandı.
İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, 19-25 Ekim'de kentin farklı noktalarında denetim gerçekleştirdi.
Denetimlerde Kovid-19 tedbirlerine uymadıkları tespit edilen 24 kişi hakkında, Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282'nci maddesi gereğince işlem yapıldı.
Söz konusu kişilere kanunun farklı maddelerinden para cezası uygulandı.
Öte yandan, yapılan denetim sırasında farklı suçlardan aranan 49 kişiden 18'i sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı.