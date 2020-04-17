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Aktüel

Ordu'da koronavirüsü yenen 7 aylık bebek ve annesi taburcu edildi

2020-04-17 20:42:07 -
Ordu'da koronavirüsü yenen 7 aylık bebek ve annesi taburcu edildi

ORDU (AA) - Ordu'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisinin ardından iyileşen 7 aylık bebek ile annesi, alkışlarla hastaneden taburcu edildi.

Bir süre önce İstanbul'dan memleketleri Ordu'ya gelen Duran ailesi, koronavirüs tedbirleri kapsamında kendilerini evlerinde izole etmeye başladı.

Öksürük ve bazı şikayetler yaşamaları üzerine Fatsa Devlet Hastanesine giden Bilgenur Duran ile 7 aylık kızı Duru Sare'ye Kovid-19 testi yapıldı.

Test sonuçları pozitif çıkan anne ve kızı, hastanedeki tedavinin ardından iyileşerek doktor ve hemşirelerin alkışları eşliğinde taburcu edildi.

Öte yandan, Kovid-19 test sonuçları pozitif çıkan bebeğin dedesi Mehmet ve babaannesi Hatice Duran'ın ise hastalığı yendikleri ve evlerinden takip edildikleri öğrenildi.

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