Ordu’da kaya parçaları evin üzerine düştü Fatsa Kaymakamı Mehmet Yapıcı:- "4 katlı bir binanın üstüne yukarıdan kaya parçası düşmüş ve zemin kattaki bir ev zarar görmüştür"

ORDU (AA) - Ordu'nun Fatsa ilçesinde yamaçtan düşen kaya parçaları nedeniyle 4 katlı bir binanın zemin katında hasar oluştu. İlçeye bağlı Bolaman Mahallesi Burunucu Kümeevleri mevkisinde Yakup Memiş'e ait 4 katlı binanın üzerine kaya parçaları düştü. Yamaçtan düşen kaya parçaları, binanın zemin katındaki evin duvarının yıkılmasına neden oldu. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen yetkililer, incelemelerde bulundu. Fatsa Kaymakamı Mehmet Yapıcı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 4 katlı bir binanın üstüne yukarıdan kaya parçası düştüğünü ve zemin kattaki bir evin zarar gördüğünü belirterek, "Ciddi ve korkulacak bir durum yok. Olayda yaralanma da söz konusu değildir. Tedbiren binayı boşalttık. Pazartesi günü mühendis arkadaşlar binayla ilgili kati raporu verecekler. Bina sakinleri ise geçici süreliğine akrabalarında ikamet edecekler." ifadelerini kullandı.





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