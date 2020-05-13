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Ordu’da karantina süreci tamamlanan 43 kişi memleketlerine uğurlandı

Rusya’dan 14 gün önce Ordu’ya getirilen 43 Türk vatandaşı karantina süreçlerini tamamladı.

Yeniakit Publisher
2020-05-13 19:24:08 -
Ordu’da karantina süreci tamamlanan 43 kişi memleketlerine uğurlandı

Rusya’dan 14 gün önce Ordu’ya getirilen 43 Türk vatandaşı karantina süreçlerini tamamladı. Otobüsler ile memleketlerinde gönderilen kişiler, bu süreçte kendilerine gösterilen ilgiden çok memnun olduklarını söyledi.



Aralarında işçi ve öğrencilerin bulunduğu 43 Türk vatandaşı, 14 gün önce Türk Hava Yollarına ait uçakla Rusya’dan Ordu-Giresun Havalimanı’na getirildi. Vatandaşlar otobüsle Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı Lebibe Ergin Karlıbel Öğrenci Yurdu’na getirilerek karantina altına alındı. 14 günlük süreci tamamlayan vatandaşlar, otobüsler ile memleketlerine gönderildi. Memleketlerine gitmenin mutluluğunu yaşayan vatandaşlar, karantina sürecinde çeşitli aktiviteler yaptıklarını ve yetkililerin kendileri ile yakından ilgilendiğini belirterek, karantina denilince ilk başta korktuklarını dile getirdiler. Çeşitli hediyeler ile Orman Müdürlüğü tarafından fidan verilerek uğurlanan vatandaşlar, emeği geçen tüm ilgililere teşekkür etti.

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