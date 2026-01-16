Ordu'da kar engeli: Karne günü bazı ilçelerde okullar tatil edildi!

  • İSTANBUL
SON DAKİKA
Ordu’nun yüksek kesimlerinde etkili olan yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle bazı ilçelerde eğitime 16 Ocak Cuma günü ara verildi. Karne gününe denk gelen bu karar sonrası öğrenciler yarıyıl tatiline bir gün erken girmiş oldu.

Ordu Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, kar yağışı dolayısıyla oluşan buzlanma ve don riski nedeniyle eğitime ara verilen bölgeler duyuruldu.

Açıklamaya göre; Akkuş ve Aybastı ilçelerinin tamamında, Çatalpınar, Gölköy, Gürgentepe ve Mesudiye ilçelerinde ise kısmi veya taşımalı eğitim kapsamındaki okullarda 16 Ocak Cuma günü 1 gün süreyle eğitim-öğretime ara verildi.

Karne heyecanının yaşandığı bugün, tatil kararı alınan bölgelerdeki öğrenciler karnelerini yarıyıl tatili dönüşünde alacak.

Ayrıca, eğitime tamamen ara verilen ilçelerdeki kamu kurumlarında çalışan hamile ve engelli personel ile çocuğu kreş veya anasınıfına giden anneler de idari izinli sayılacak.

 

