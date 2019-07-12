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Ordu’da kanolar yarıştı

Ordu Büyükşehir Belediyesi ile Aybastı Belediyesi tarafından organize edilen 913.

12 Temmuz 2019 Cuma 16:46
Ordu’da kanolar yarıştı

Ordu Büyükşehir Belediyesi ile Aybastı Belediyesi tarafından organize edilen 913. Geleneksel Perşembe Yaylası Güreş ve Kültür Festivali tüm hızıyla devam ediyor.


1500 rakımlı Perşembe Yaylası’nda düzenlenen 913. Geleneksel Perşembe Yaylası Güreş ve Kültür Festivali kapsamında "Uluslararası Kano Yarışması" düzenlendi. Perşembe Yaylası Göleti’nde gerçekleştirilen Uluslararası Kano Yarışması’na AK Parti Ordu Milletvekili Şenel Yediyıldız, Ordu Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Adem Atik, Aybastı Belediye Başkanı Beytullah Geçtan, Kabataş Belediye Başkanı Yakup Yılmaz, meclis üyeleri, sporcular ve çok sayıda vatandaş katıldı.



Kano yarışmalarına 25 ülke katıldı


Doğal menderesleriyle ünlü Perşembe Yaylası’ndaki gölette gerçekleşen Uluslararası Kano Yarışması’na Azerbaycan, Özbekistan, Mısır, Kazakistan, Türkmenistan, Kırgızistan, Suriye, Bosna Hersek, Sudan, Demokratik Kongo Cumhuriyeti, Tayland, Afganistan, Endonezya, Mali, Gine, Çad, Filistin, Pakistan, Tunus, Ürdün, Irak, İran, Hindistan, Bangladeş, Etiyopya olmak üzere 25 ülkeden 50’ye yakın sporcu katıldı. Yarış renkli görüntülere sahne oldu. Festival sonrası katılımcı sporculara çeşitli hediyeler takdim edildi.


Yoğun katılımın olması beklenen ve geçmiş yıllara oranla daha profesyonel yapılan 913. Geleneksel Perşembe Yaylası Güreş ve Kültür Festivali, pazar günü düzenlenecek olan yağlı güreş etkinlikleri ve yapılacak diğer organizasyonlarla sona erecek.

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Haber Tarihi: 12 Temmuz 2019 Cuma 16:46
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