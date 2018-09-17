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Ordu’da kahreden kaza! Bugün okula gidecekti...

Ortaokul öğrencisi, okulların açıldığı gün patpat kazasında hayatını kaybetti.

17 Eylül 2018 Pazartesi 11:41
Ordu’da kahreden kaza! Bugün okula gidecekti...

Korgan ilçesi Koşcuğaz Mahallesi’nde dün akşam saatlerinde meydana gelen patpat kazasında Adem Camgöz’ün kullandığı patpat devrildi. Kazada Tepealan Ortaokulu 7. sınıf öğrencisi Gizem Camgöz (12) isimli kız çocuğu ağır yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Korgan Devlet Hastanesine kaldırılan küçük kız, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. 

Gizem Camgöz, okulların açıldığı gün son yolculuğuna uğurlandı. 

Haber Tarihi: 17 Eylül 2018 Pazartesi 11:41
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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