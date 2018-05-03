Ordu’da kablo hırsızlığına 4 tutuklama
Ordu’nun Altınordu ilçesinde çeşitli tarihlerde bakır kablo hırsızlığına karıştığı iddia edilen 4 kişi çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı.03 Mayıs 2018 Perşembe 23:30
Karapınar Mahallesi’ndeki Organize Sanayi Bölgesi’nde bir iş yerinden 15 bin lira değerinde bakır kablo çalınması üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı. Bölgedeki kamera kayıtlarını inceleyen ekipler kablo çalan kişilerin T.Ç, C.Ş, O.Ş ve O.I olduğunu tespit etti. Bunun üzerine şüphelilerin evlerine operasyon düzenleyen ekipler 4 kişiyi gözaltına alındı.
Zanlıların yapılan sorgulamasında ise çok sayıda suçtan sabıkalarının olduğu belirlendi. 4 zanlı çıkarıldığı Ordu Adliyesinde tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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