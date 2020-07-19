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Aktüel

Ordu'da iki sokak karantinaya alındı

Yeniakit Publisher
2020-07-19 19:12:27 -
Ordu'da iki sokak karantinaya alındı

ORDU (AA) - Ordu'nun Altınordu ilçesindeki bir mahallenin bazı yerleşim yerlerinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantina uygulanmasına karar verildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, yaşanan salgının bir an önce engellenmesi, vatandaşların sağlık güvenliğinin korunması amacıyla İl Hıfzıssıhha Meclisi tarafından yeni kararların alındığı belirtildi.

Altınordu ilçesi Orhaniye Mahallesi'nde ilave tedbirlerin alınmasının gerekli görüldüğüne işaret edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bu kapsamda koronavirüs salgınının kontrol altına alınması amacıyla Altınordu ilçesi Orhaniye Mahallesi Bakoğlu Sokak ve Devecik Sokak'ta, 19 Temmuz saat 24.00'ten itibaren ikinci değerlendirmeye kadar karantina kararı alınmasına, söz konusu sokaklar ile giriş çıkışların kapatılmasına karar verilmiştir."

Açıklamada, karantina kararına uymayanlar hakkında idari ve adli işlem başlatılacağı ifade edildi.

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