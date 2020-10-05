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Aktüel Ordu'da, Hoynat Adası'na ziyaretçi ilgisi
Aktüel

Ordu'da, Hoynat Adası'na ziyaretçi ilgisi

Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler: - "Ülkemizde tepeli karabatak kuşlarının yuva yaptığı iki yerden birisi olan Hoynat Adası bölgede uyguladığımız proje ile müthiş bir çekim merkezi haline geldi"

Yeniakit Publisher
2020-10-05 17:26:07 -
Ordu'da, Hoynat Adası'na ziyaretçi ilgisi

ORDU (AA) - Ordu Büyükşehir Belediyesinin "sakin şehir" unvanlı Perşembe ilçesindeki Hoynat Adası'nın turizme kazandırılmasına yönelik başlattığı çalışmanın ardından bölgede ziyaretçi sayısında artış yaşandı.

Belediye tarafından, adanın karşısında seyir terası, kumsala iniş için ahşap basamaklar, oturma grupları, korkuluk ve gözlem dürbünü yapılan Hoynat Adası bölgesini her gün yüzlerce kişi ziyaret ediyor.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, Hoynat Adası bölgesine yapılan çevre düzenlemesini yerinde inceledi.

Yetkililerden çalışmalar hakkında bilgi alan Güler, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Ülkemizde tepeli karabatak kuşlarının yuva yaptığı iki yerden birisi olan Hoynat Adası, bölgede uyguladığımız proje ile müthiş bir çekim merkezi haline geldi." dedi.

Çalışmaların ardından Perşembe ilçesinin yeni bir cazibe merkezi daha kazandığını belirten Güler, "Buraya gelen vatandaşlarımız modern bir alanda hem zamanlarını geçiriyor hem de ada üzerinde bulunan kuşları dürbünler sayesinde daha yakından görme fırsatı elde ediyor." diye konuştu.

Güler, Ordu ve Ordululara verdikleri sözleri yerine getirmeyi, halka hizmet etmeyi sürdüreceklerini kaydetti.

- Hoynat Adası

Üzerinde küçük surlar ve su kalıntıları bulunan, eskiden gemiciler tarafından depo ve sığınak olarak kullanılan Hoynat Adası, günümüzde ise tepeli karabatak kuşlarının ve gümüş renkli martıların yaşam alanı olarak biliniyor.

Kuş gözlemcileri tarafından bu yönüyle ilgi odağı olan, doğal yaşamın korunması için giriş çıkışların durdurulduğu ancak kıyıya yakın olması sayesinde kumsaldan ve yol kenarından izlenebilen ada, yerli ve yabancı turistlerin gezi rehberinde yer alıyor.

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