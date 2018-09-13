Ordu'da hizmete açıldı! Artık sahtesi tespit edilecek

Avrupa Birliği ile Türkiye tarafından desteklenen, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca yürütülen Rekabetçi Sektörler Programı'nda yer alan "Arım Balım Peteğim Projesi"yle, arıcılık sektörünün gelişmesi ve rekabetçiliğinin artırılması için 10 milyon avro yatırım yapılarak dünya arı ürünleri ihracatında Türkiye'nin ilk sıralara taşınması hedefleniyor.

Ordu Valiliğinin yetkili temsilcisi olduğu proje kapsamında kurulan bal paketleme tesisi ve analiz laboratuvarı, BALMER şirketinin kurulmasının ardından arıcılık sektörüne hizmet vermeye başladı. Balda tağşiş ve taklidi ortadan kaldıracak tesis, günlük ortalama 7 ila 10 ton kapasiteyle çalışıyor.

Vali Seddar Yavuz, Arıcılık Araştırma Enstitüsü Ortak Kullanım Tesisi‘nin açılış töreninde yaptığı konuşmada, böylesine güzel bir projenin sonuçlanması dolayısıyla minnet ve şükran duyduklarını söyledi.

Projede emeği geçen herkese teşekkür eden Yavuz, "Artık marka üretmeden dünya piyasasında yer almak ya da kar edebilmek mümkün değil. Marka, kaliteyi garanti eder. Dolayısıyla balda gıda güvenliğini sağlayacak ve kaliteyi garanti edecek bir tesis kurduğumuzu düşünüyorum." dedi.

Orduluların ne kadar meşakkatle bal ürettiğine şahit olduğunu anlatan Yavuz, "Çünkü daha önce de Muş Valisiydim ve Muş'a gelen yüzlerce Ordulu kardeşimizle orada da görüşmüştük. Ordulu kardeşlerimiz, oranın en ücra köşelerinde bal üretirler, arılarını getirir ve orada mücadele ederlerdi. O yüzden gerçekten bal üretmenin o kadar kolay bir şey olmadığını, çok meşakkat gerektirdiğini hepimizin bildiğini düşünüyorum." diye konuştu.

Büyükşehir Belediye Başkanı Enver Yılmaz da projenin 2007 yılında başladığını anımsattı.

Bu tesisin, arıcılık anlamında çok önemli olduğuna işaret eden Yılmaz, "Buradan çıkan bal Türkiye'nin, dünyanın her noktasında satış imkanı bulacak. Bu çerçevede özellikle işletme ve BALMER sürecinde sıkıntıların bir an önce sonuca yönelik hamlelerle ve hızlı adımlarla geçmesi bizleri mutlu etti, hayırlı ve uğurlu olsun. Türkiye'de en fazla bal üreticisi olan ilimizin kıymetli bal üreticilerine hayırlı uğurlu olsun." diye konuştu.

Konuşmaların ardından projeye destek veren ve emeği geçenlere teşekkür plaketi verildi. Açılışın ardından katılımcılar, bal paketleme tesisini gezerek yetkililerden bilgi aldı.

Programa, AK Parti Ordu Milletvekilleri Şenel Yediyıldız ile Metin Gündoğdu, MHP Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt, CHP Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel, Tarım ve Orman Bakanlığı Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürü Özkan Kayacan, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Avrupa Birliği Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü, Avrupa Birliği Mali Programları Dairesi Başkanı Ahmet Alperen Sağkaya, Arıcılık Araştırma Enstitüsü Müdürü Feyzullah Konak, Ordu Arı Yetiştiricileri Birliği Yönetim Kurulu Başkanı ve BALMER Yönetim Kurulu Başkanı Akın Çiftçi ile diğer ilgililer katıldı.

KAYNAK: AA