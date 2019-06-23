Ordu’da heyelan riski! Çok sayıda hane boşaltıldı Ordu'da bir mahallede heyelan riski sebebiyle 69 hane boşaltıldı.

Ordu'nun Gölköy ilçesinde bir mahallede heyelan riski nedeniyle 69 hane boşaltıldı. İlçede son günlerde etkili olan sağanak, Sarıca Mahallesi'nde martta heyelan sonucu oluşan çatlak ve yarıkların büyümesine yol açtı. Bunun üzerine harekete geçen Gölköy Kaymakamlığı, yağışların mahalledeki heyelanı tetikleme riskine karşı 69 hanenin tedbir amacıyla tahliyesine karar verdi. Evlerini boşaltan vatandaşların bazıları akrabalarının yanına giderken, bazıları da ilçedeki okulların pansiyonlarına yerleştirildi. AFAD ekipleri, martta mahalledeki arazilerde yarıkların oluşması üzerine bazı tedbirler almış ve zemin etüt çalışması başlatmıştı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.