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Aktüel

Ordu’da ‘halüsinasyon gösteren madde’ ele geçirildi

Ordu’da uyuşturucuya yönelik denetim ve kontroller sürüyor.

Yeniakit Publisher
2020-05-21 12:29:46 -
Ordu’da ‘halüsinasyon gösteren madde’ ele geçirildi

Ordu’da uyuşturucuya yönelik denetim ve kontroller sürüyor.


Ordu il genelinde Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından son bir hafta içerisinde yapılan çalışmalar kapsamında şüphe üzerine durdurulan bir araçta ve araçta bulunan 3 şüpheli şahsın üzerilerinde yapılan aramada 24 gram çok çabuk halüsinasyon etkisi gösterebilen, esrardan daha güçlü ve beyin ölümüne daha hızlı götüren skunk maddesi, 1 gram esrar maddesi ele geçirildi.


Yine şüphe üzerine durdurulan bir şahsın üzerinde yapılan aramada ise 5 adet ecstasy hap ele geçirildi.


Şüpheli şahıslar hakkında uyuşturucu madde kullanmaktan dolayı adli işlem yapıldı.

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