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Ekonomi Ordu'da fındık timleri 1500 bahçenin bakımını yaparak verimin artmasını sağladı
Ekonomi

Ordu'da fındık timleri 1500 bahçenin bakımını yaparak verimin artmasını sağladı

Yeniakit Publisher
2020-11-01 13:58:37 -
Ordu'da fındık timleri 1500 bahçenin bakımını yaparak verimin artmasını sağladı

ORDU (AA) - Ordu'da geçen yıl başlatılan "Fındıkta Örnek Uygulama Timleri Sahada Projesi" kapsamında oluşturulan ekipler, bugüne kadar 1500 bahçenin bakımını yaparak verim ve kalitenin artmasını sağladı.

Ordu Valiliğinin kurduğu ve Kasım 2019'dan bu yana çalışmalarını sürdüren fındık timleri, belirlenen bahçelerde dal budama, toprak analizi ve gübreleme programının oluşmasını sağlıyor.

Tarım ve Orman İl Müdürü Kemal Yılmaz, Altınordu ilçesi Boztepe Mahallesi'ndeki bir üreticinin bahçesinde fındık timlerinin yürüttüğü çalışmayı takip etti.

Yılmaz, AA muhabirine, "Fındıkta Örnek Uygulama Timleri Sahada Projesi"nin başarılı şekilde sürdüğünü söyledi.

Geçen yıl Valilik tarafından başlatılan proje kapsamında Tarım ve Orman ilçe müdürlüklerinde bulunan uzman personel ile Ziraat Odalarında yer alan mühendisler tarafından 35 tim kurulduğunu ifade eden Yılmaz, bu timlerde yaklaşık 100 kişinin görev aldığını aktardı.

Yılmaz, timlerin bahçelerde yürüteceği çalışmalar sırasında kullanacağı ekipmanların Valilik tarafından temin edildiğini belirterek, fındık timlerinin şimdiye kadar 1500 bahçede bakım yaptığını kaydetti.

Fındık timlerinin bahçelerde dal budama, toprak analizi ve gübreleme programlarını oluşturduğunu vurgulayan Yılmaz, "Tim tarafından bakımı yapılan bahçelerde fındıktaki verim ve kalite oldukça arttı. Proje sayesinde üreticilerimizin hem ürün miktarları arttı hem de kazanç oranları yükseldi." dedi.

Yılmaz, proje kapsamında daha fazla üreticiye ulaşılmasının hedeflendiğini de sözlerine ekledi.

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