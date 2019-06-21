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Ordu’da ‘Fındık Müzesi’ açılıyor

Ordu Valisi Seddar yavuz, bir süre önce restore edilen Kahraman Sağra Konağı’nda fındığın hikayesini yansıtan ‘Fındık Müzesi’ni açılacağını açıkladı.

21 Haziran 2019 Cuma 17:01
Ordu’da ‘Fındık Müzesi’ açılıyor

Ordu Valisi Seddar yavuz, bir süre önce restore edilen Kahraman Sağra Konağı’nda fındığın hikayesini yansıtan ‘Fındık Müzesi’ni açılacağını açıkladı.


Vali Seddar Yavuz, Altınordu ilçesinin Selimiye Mahallesi’nde bulunan Kültür ve Turizm Bakanlığınca restorasyon çalışmaları tamamlanarak, "Fındığın Öyküsü Müzesi"ne dönüştürülecek olan Kahraman Sağra Konağı’nda incelemelerde bulundu.


Restorasyon çalışması tamamlanan Kahraman Sağra Konağı’nın, ‘Fındık Müzesi’ haline getirilecek ve fındığın bütün hikayesinin bu müzede sergilenecek olan tüm odalarını gezerek, Samsun Rölöve ve Anıtlar Müdürü Ali Sarıalioğlu ile İl Kültür ve Turizm Müdürü Uğur Toparlak’tan detaylı bilgi alan Vali Yavuz, fındık aletlerinin de yer alacağı konağın odalarında nasıl bir dizayn yapılacağı konusunda projenin yüklenici firma sorumluları Esat Coşkun ile Abdurrahman Alınak’tan ayrıntılı bilgi aldı.



“Eski Vali Konağı Çocuk Kütüphanesi olarak açılacak”


Vali Seddar Yavuz, daha sonra Altınordu ilçesinin Taşbaşı Mahallesi’nde bulunan, Kültür ve Turizm Bakanlığınca restorasyon çalışmaları tamamlanan ve "Çocuk Kütüphanesi" olarak hizmet verecek olan Eski Vali Konağı binasında da incelemelerde bulundu.


Taşbaşı Mahallesi Sıtkıcan Caddesi’nin girişinde yer alan, 19. yüzyılın sonlarına doğru Osmanlı mimarisiyle yapılan, Cumhuriyetin ilk yıllarından itibaren 1970’li yılların başına kadar valilik konutu olarak kullanılan ve 1973 yılına kadar 31 valinin konut olarak kullandığı şimdilerde çocuk kütüphanesi olarak hizmet verecek olan “Eski Vali Konağı” binasına geçerek, Samsun Rölöve ve Anıtlar Müdürü Ali Sarıalioğlu’ndan bilgi aldı. Vali Seddar Yavuz, Altınordu ilçesinin Taşbaşı mahallesinde bulunan Kültür ve Turizm Bakanlığınca restorasyon çalışmaları sürdürülen Eski Kilise binasında da incelemelerde bulundu. İnşaat çalışmalarında görevli işçilerle bir süre sohbet etti, onlarla hatıra fotoğrafı çektirdi ve yemek masalarına misafir oldu.


Uzun yıllar Valilik Konağı olarak hizmet görmüş, birçok valinin anılarını barındıran konak binasının çocuk kütüphanesi olarak planlandığını ve son aşamaya gelindiğini belirten Vali Yavuz, ”Ümit ediyorum birkaç ay içerisinde açacağız. Şehrimizdeki tüm tarihi yapıları restore etmeye, onlara bir fonksiyon ve işlev kazandırmaya elimizden geldiği kadar gayret ediyoruz” dedi ve sokak sağlıklaştırması kapsamında Taşbaşı Mahallesi’nde 72 binanın restorasyonuna devam edildiğini ifade etti.



“Fındığın Başkenti Ordu’ya Fındığın Öyküsü Müzesinde sona geldik”


Yaptığı inceleme gezisi sonrası bir değerlendirmede bulunan Vali Seddar Yavuz, “Fındık deyince Ordu akla geliyor. Fındığı tarımsal bir ürün, sanayi ürünü, geçim kaynağı olarak görmek mümkün değil. Fındık, aslında hayatımızın her bir alanını etkileyen önemli bir üründür. Karadeniz’de fındığın başkenti Ordu’da böyle bir müzenin olması ve bununla ilgili olarak da gayretli çalışmalar neticesinde sonuca gelmiş bulunuyoruz. Çok kısa bir zaman sonra Kahraman Sağra Konağı’nda fındığın hikayesini yansıtan ‘Fındık Müzesi’ni açmış olacağız. Bu vesileyle fındığa emek veren emekçi kardeşlerimize üretimini, ticaretini yapan kardeşlerimize hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum” diye konuştu.


Vali Seddar Yavuz, restorasyon çalışmalarını başlatan Kültür ve Turizm Bakanlığına, restorasyon projesi ve kontrollük hizmetlerini yerine getiren Samsun Rölöve ve Anıtlar Müdürlüğüne, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğüne ve emeği geçenlere ayrı ayrı teşekkür etti.

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Haber Tarihi: 21 Haziran 2019 Cuma 17:01
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